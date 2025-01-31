Россия возьмёт Киев к 2026 году и выйдет на границы НАТО — экс-замглавы Пентагона
Экс-замглавы Пентагона Маккаскер: Без помощи США Киев падёт уже в 2026 году
Элейн Маккаскер, ранее занимавшая должность исполняющей обязанности главного финансового контролера в Пентагоне, считает, что Россия сможет захватить Киев уже к 2026 году, если США прекратят помощь Украине. Об этом экс-замминистра рассказала американскому изданию The Hill.
По словам Маккаскер, при таком сценарии уже в 2025 году у ВСУ закончится оружие, а к 2026-му страна окажется без ПВО. Это позволит ВС РФ нарастить эффективность бомбардировок и продвинуться вперёд.
«Обычные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, рухнут к концу того же года», — подчеркнула она.
Экс-замглавы Пентагона добавила, что в дальнейшем Российская армия выйдет на границы НАТО и начнёт восстанавливать силы. К 2030 году она будет готова к нападению на альянс, уверена Маккаскер.
Напомним, что известие о решении администрации Дональда Трампа приостановить помощь Незалежной вызвало в Киеве настоящий шок.
Украинские чиновники даже пытались убедить Вашингтон в важности продолжения финансирования, но так и не достигли желаемого.
VK / Минобороны России