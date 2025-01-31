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Регион
31 января, 06:10

Россия возьмёт Киев к 2026 году и выйдет на границы НАТО — экс-замглавы Пентагона

Экс-замглавы Пентагона Маккаскер: Без помощи США Киев падёт уже в 2026 году

Элейн Маккаскер, ранее занимавшая должность исполняющей обязанности главного финансового контролера в Пентагоне, считает, что Россия сможет захватить Киев уже к 2026 году, если США прекратят помощь Украине. Об этом экс-замминистра рассказала американскому изданию The Hill.

По словам Маккаскер, при таком сценарии уже в 2025 году у ВСУ закончится оружие, а к 2026-му страна окажется без ПВО. Это позволит ВС РФ нарастить эффективность бомбардировок и продвинуться вперёд.

«Обычные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, рухнут к концу того же года», — подчеркнула она.

Экс-замглавы Пентагона добавила, что в дальнейшем Российская армия выйдет на границы НАТО и начнёт восстанавливать силы. К 2030 году она будет готова к нападению на альянс, уверена Маккаскер.

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Напомним, что известие о решении администрации Дональда Трампа приостановить помощь Незалежной вызвало в Киеве настоящий шок.

Украинские чиновники даже пытались убедить Вашингтон в важности продолжения финансирования, но так и не достигли желаемого.

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VK / Минобороны России

Антон Голыбин
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