Элейн Маккаскер, ранее занимавшая должность исполняющей обязанности главного финансового контролера в Пентагоне, считает, что Россия сможет захватить Киев уже к 2026 году, если США прекратят помощь Украине. Об этом экс-замминистра рассказала американскому изданию The Hill.

По словам Маккаскер, при таком сценарии уже в 2025 году у ВСУ закончится оружие, а к 2026-му страна окажется без ПВО. Это позволит ВС РФ нарастить эффективность бомбардировок и продвинуться вперёд.

«Обычные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, рухнут к концу того же года», — подчеркнула она.

Экс-замглавы Пентагона добавила, что в дальнейшем Российская армия выйдет на границы НАТО и начнёт восстанавливать силы. К 2030 году она будет готова к нападению на альянс, уверена Маккаскер.