Украина отброшена на 100 лет назад, её будущее под угрозой — Госдеп США

Вооружённый конфликт с Россией отбросил Украину на 100 лет назад, считает госсекретарь США Марк Рубио. По словам дипломата, энергетическая система Незалежной полностью уничтожена, а её жители разбежались по другим странам. Об этом глава Госдепа заявил в интервью журналистке Мегин Келли.