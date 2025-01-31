Украина отброшена на 100 лет назад, её будущее под угрозой — Госдеп США
Госсекретарь Рубио: Конфликт отбросил Украину на 100 лет в прошлое
Вооружённый конфликт с Россией отбросил Украину на 100 лет назад, считает госсекретарь США Марк Рубио. По словам дипломата, энергетическая система Незалежной полностью уничтожена, а её жители разбежались по другим странам. Об этом глава Госдепа заявил в интервью журналистке Мегин Келли.
«А это будущее [Украины], и оно под угрозой», — отметил Рубио.
Также госсекретарь раскритиковал предыдущую американскую администрацию за то, что она создала иллюзию возможной победы Украины над Россией. В результате США финансируют «тупиковую ситуацию», признал дипломат.
Напомним, что в январе Дональд Трамп заморозил помощь Украине и другим государствам на 90 дней. Произошедшее шокировало Незалежную, утверждают американские СМИ.
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