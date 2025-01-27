Две первые страны НАТО увеличат расходы на оборону по требованию Трампа

Две прибалтийские страны решили, что первыми в НАТО увеличат расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Об этом заявили Литва и Эстония. Государства объяснили такое решение соответствующими требованиями со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times.

«Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения. Но это не единственная причина... Для нас жизненно важно иметь здесь реальные возможности для ведения войны», — сказал в интервью изданию глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Литва планирует значительно увеличить оборонные расходы — с 2,9 процента до шести — за счёт государственных займов. Также Будрис надеется на создание общеевропейских финансовых инструментов для поддержки оборонных нужд. Эстония же выделит деньги на это за счёт неопределенных сокращений государственного сектора, рассказал премьер-министр Кристен Михал.