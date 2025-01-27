Две первые страны НАТО увеличат расходы на оборону по требованию Трампа
FT: Литва и Эстония решили первыми в НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Две прибалтийские страны решили, что первыми в НАТО увеличат расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Об этом заявили Литва и Эстония. Государства объяснили такое решение соответствующими требованиями со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times.
«Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и самого крупного союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения. Но это не единственная причина... Для нас жизненно важно иметь здесь реальные возможности для ведения войны», — сказал в интервью изданию глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
Литва планирует значительно увеличить оборонные расходы — с 2,9 процента до шести — за счёт государственных займов. Также Будрис надеется на создание общеевропейских финансовых инструментов для поддержки оборонных нужд. Эстония же выделит деньги на это за счёт неопределенных сокращений государственного сектора, рассказал премьер-министр Кристен Михал.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начнёт требовать от стран НАТО повышения расходов на оборону до пяти процентов от ВВП. Республиканец планирует текущие оборонные затраты членов альянса более чем вдвое. Есть вероятность, что политик снизит показатели до 3,5 процента.
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