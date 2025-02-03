Руководство НАТО планирует использовать то, что останется от Украины, в качестве антироссийского плацдарма. Для этого альянсу нужно «заморозить» конфликт, сообщили в Службе внешней разведке (СВР) России.

Североатлантическому блоку необходимо, чтобы остаток Украины сохранял свой антироссийский «запал», чтобы сделать эту территорию в дальнейшем плацдармом для операций против России. Ради этого НАТО готов пойти на многое, считают в СВР.