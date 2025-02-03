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Регион
3 февраля, 10:47

Разведка России прознала о цели фокуса НАТО с «заморозкой» конфликта на Украине

СВР РФ: НАТО хочет, чтобы остаток Украины стал антироссийским плацдармом

Руководство НАТО планирует использовать то, что останется от Украины, в качестве антироссийского плацдарма. Для этого альянсу нужно «заморозить» конфликт, сообщили в Службе внешней разведке (СВР) России.

Североатлантическому блоку необходимо, чтобы остаток Украины сохранял свой антироссийский «запал», чтобы сделать эту территорию в дальнейшем плацдармом для операций против России. Ради этого НАТО готов пойти на многое, считают в СВР.

«Предполагается «заморозить» конфликт путём вывода противоборствующих сторон на диалог о «начале его урегулирования», — пояснили в разведке.

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Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинская армия постоянно отступает, но союзникам необходимо продолжать помогать Украине, чтобы фронт двигался в другую сторону. Особые планы у него на Германию, которая, по его мнению, должна делать гораздо больше оружия, чем она делает сейчас, чтобы готовиться к войне. Евросоюз тоже не дремлет и продолжает превращаться в военный блок. Глава евродипломатии Каллас даже слушать не хочет об уменьшении помощи Киеву, утверждая, что её объёмы должны лишь увеличиваться.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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