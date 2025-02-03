«Должна быть главным приоритетом»: В ЕС призвали увеличить помощь Украине

Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в размере €134 млрд с февраля 2022 года и должен продолжать усиливать поддержку Киева. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе. Она подчеркнула, что Украина должна оставаться главным приоритетом для Евросоюза.

«Мы уже предоставили помощь на €134 млрд, включая почти €50 млрд военной помощи. Мы не можем говорить о сокращении помощи, мы должны увеличивать её», — сказала она.