«Должна быть главным приоритетом»: В ЕС призвали увеличить помощь Украине
Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась допускать сокращение помощи Украине
Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в размере €134 млрд с февраля 2022 года и должен продолжать усиливать поддержку Киева. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе. Она подчеркнула, что Украина должна оставаться главным приоритетом для Евросоюза.
«Мы уже предоставили помощь на €134 млрд, включая почти €50 млрд военной помощи. Мы не можем говорить о сокращении помощи, мы должны увеличивать её», — сказала она.
Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны имеют разные мнения о перспективах развёртывания миротворческих сил на Украине. Некоторые государства ЕС поддерживают эту идею, в то время как другие выражают сомнения относительно её последствий. Латвия, Литва, Эстония и Польша также беспокоятся, что если все ресурсы вливать на Украину, то самим ничего не останется.
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