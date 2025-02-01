ЕС трещит по швам: Украинский конфликт вновь расколол Европу на два лагеря
The Times: Страны ЕC спорят по поводу отправки миротворцев на Украину
Европейские государства разошлись во мнениях по поводу возможного размещения миротворческого контингента на Украине. Некоторые члены ЕС активно продвигают этот сценарий, тогда как другие задумываются о возможных последствиях опасного шага, сообщила газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, Великобритания и Франция хотят направить десятки тысяч миротворцев на Украину в случае прекращения огня. К ним присоединились некоторые страны Северной Европы. Однако Германия и ряд других держав отстаивают противоположную позицию.
Кроме того, Латвия, Литва, Эстония и Польша обеспокоены тем, что миссия перераспределит важные ресурсы, предназначенные для защиты граничащих с РФ государств НАТО. Это может сделать их более уязвимыми, опасаются там.
Ранее Родион Мирошник предупредил Запад о последствиях отправки любых «мирных контингентов» на Украину без согласия Москвы. В этом случае иностранцы станут законной военной целью для ВС РФ.