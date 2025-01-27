Мирошник: РФ сочтёт военной целью прибывших на Украину с Запада «миротворцев»

Любые иностранные «мирные контингенты», которые прибудут на территорию Украины без согласия Москвы, станут законной целью для Вооружённых сил России. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своём Telegram.

Дипломат отреагировал на слова главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который допустил возможное развертывание миссии ООН на Украине с военнослужащими, если настанет момент для перемирия.

«Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, — военная цель с вполне понятными последствиями», — предостерёг посол.

Мирошник подчеркнул, что эти инициативы Запада не направлены на достижение мира, а имеют цель поддержать существующий киевский режим, используя «псевдогуманные» методы.