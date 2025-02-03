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Регион
3 февраля, 09:53

В Кремле дали оценку словам Трампа о запланированных контактах США с РФ и Украиной

Песков: Подвижек по контактам с США и Украиной пока нет

Подвижек по организации контактов между Москвой, Вашингтоном и Киевом на данный момент нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о том, что такие переговоры уже планируются.

«По всей видимости, (Вашингтоном) планируются контакты. У нас тоже есть процесс (внутреннего) планирования. Пока нового нам сказать нечего», — сказал он.

Трамп словами «очень хорошо» описал контакты с лидерами России и Китая
Трамп словами «очень хорошо» описал контакты с лидерами России и Китая

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об активной работе над урегулированием конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ведёт «очень серьёзные» переговоры с Москвой с целью достижения мира. Затем американский лидер анонсировал запланированные контакты с Москвой и Киевом.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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