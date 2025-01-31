Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
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Регион
31 января, 00:14

Трамп словами «очень хорошо» описал контакты с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп не стал однозначно отвечать на вопрос о прогрессе в контактах с коллегами из России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Однако дела в этом направлении «идут хорошо», признался политик.

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас всё идёт очень хорошо в отношении обоих», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.

Репортеры также поинтересовались, когда состоялись последние контакты Трампа с российским и китайским лидерами, а также получили ли американские власти какую-либо поддержку от КНР в вопросе разрешения конфликта на Украине. На это президент кратко ответил, что обсуждения на высоком уровне между державами продолжаются.

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Напомним, что Трамп впервые намекнул на разговор с Путиным 30 января, обсуждая авиакатастрофу в Вашингтоне. Однако в Кремле опровергли какие-либо контакты между политиками.

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Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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