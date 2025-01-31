Трамп словами «очень хорошо» описал контакты с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп не стал однозначно отвечать на вопрос о прогрессе в контактах с коллегами из России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Однако дела в этом направлении «идут хорошо», признался политик.

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас всё идёт очень хорошо в отношении обоих», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.