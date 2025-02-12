«Критический момент»: В Пентагоне выступили с неутешительным прогнозом для Украины
Шеф Пентагона Хегсет: В конфликте на Украине наступил критический момент
Новый глава Минобороны США Пит Хегсет отметил, что в украинском конфликте наступил критический момент. Заявление шефа Пентагона прозвучало на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву.
«Мы находимся <…> в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание чёткое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться», — сказал Хегсет.
Он также добавил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт как можно скорее. По словам Хегсета, Америка не будет направлять свои войска к границам Украины, которые страна утратила в 2014 году. Он также заявил, что основную часть военной и невоенной помощи Киеву должны взять на себя европейские страны.
Ранее Хегсет заявил, что США считают нереалистичным вступление Украины в НАТО. В Штатах не верят в то, что членство в НАТО для Киева является реалистичным результатом для достигнутого путём переговоров урегулирования. Кроме того, шеф Пентагона отметил, что у Украины не получится вернуться к границам 2014 года.
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