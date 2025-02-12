«Критический момент»: В Пентагоне выступили с неутешительным прогнозом для Украины

Новый глава Минобороны США Пит Хегсет отметил, что в украинском конфликте наступил критический момент. Заявление шефа Пентагона прозвучало на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву.

«Мы находимся <…> в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание чёткое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться», — сказал Хегсет.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт как можно скорее. По словам Хегсета, Америка не будет направлять свои войска к границам Украины, которые страна утратила в 2014 году. Он также заявил, что основную часть военной и невоенной помощи Киеву должны взять на себя европейские страны.