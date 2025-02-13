Звонок Трампа отвлёк президента России от совещания с кабмином
Путин перенёс совещание с кабмином на следующую неделю
Совещание президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ перенесено. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Совещание состоится на следующей неделе», — заявил представитель Кремля ТАСС.
Изначально заседание с членами кабмина планировалось провести 12 февраля. Однако в этот день у Путина состоялись важные международные переговоры: сначала с президентом Сирии, а затем — с президентом США.
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