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13 февраля, 00:34

Звонок Трампа отвлёк президента России от совещания с кабмином

Путин перенёс совещание с кабмином на следующую неделю

Совещание президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ перенесено. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Совещание состоится на следующей неделе», — заявил представитель Кремля ТАСС.

Изначально заседание с членами кабмина планировалось провести 12 февраля. Однако в этот день у Путина состоялись важные международные переговоры: сначала с президентом Сирии, а затем — с президентом США.

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