Путин провёл первый разговор с новым лидером Сирии

Президент России Владимир Путин первый провёл телефонный разговор с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа, занимающим пост президента переходного периода Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», — указано в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. Путин сделал акцент на принципиальной позиции РФ в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Для этого, указал российский лидер, важно реализовать меры для нормализации ситуации в стране и активизировать межсирийский диалог, в котором принимали бы участие ведущие политические силы и этноконфессиональные группы. Также глава государства подтвердил готовность Москвы содействовать социально-экономической обстановки в Сирии, в том числе поставками гумпомощи.

В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Шараа коснулись ряда актуальных тем сотрудничества в сфере экономики, торговли, образования и других. Стороны договорились продолжить полезные контакты. В Администрации президента РФ охарактеризовали разговор как конструктивный, деловой и содержательный.

Как сообщал Life.ru, в конце января российская делегация впервые посетила Сирию в рамках официального визита после падения режима бывшего сирийского президента Башара Асада. Новый лидер страны Ахмед Шараа изъявил желание продолжать развивать отношения с Москвой.