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Регион
10 февраля, 23:33

Замглавы МИД Богданов: Россия готова помогать Сирии при равноправной основе

Россия стремится, чтобы связи с Сирией продолжали развиваться на принципах равенства и взаимной выгоды. Об этом сообщил замглавы МИД РФ, специальный представитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

«Сирия всегда была значимым союзником России в арабском мире и на мировой арене. Исторически наши страны поддерживали дружеские отношения, основываясь на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. Я убеждён, что это сотрудничество будет углубляться на равноправной основе», — приводит слова Богданова газета «Известия».

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Он также отметил, что арабская республика сталкивается с трудностями и выразил надежду, что сирийский народ сумеет преодолеть кризисные ситуации. Заместитель министра подчеркнул готовность России продолжать предоставление помощи Сирии.

«Изменения, произошедшие с руководством Сирии в декабре 2024 года, не влияют на наши основные принципы. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность САР. Будущее страны должно определяться самими сирийцами через всеобъемлющий национальный диалог», — добавил Богданов.

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Ранее министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра заявил, что Сирия продолжит сотрудничество с Россией в вопросе баз в Тартусе и Хмеймиме, если это будет выгодно. Он отметил, что связи с Москвой значительно улучшились, и «в политике не бывает вечных врагов».

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Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Лия Мурадьян
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