Замглавы МИД Богданов: Россия готова помогать Сирии при равноправной основе

Россия стремится, чтобы связи с Сирией продолжали развиваться на принципах равенства и взаимной выгоды. Об этом сообщил замглавы МИД РФ, специальный представитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

«Сирия всегда была значимым союзником России в арабском мире и на мировой арене. Исторически наши страны поддерживали дружеские отношения, основываясь на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. Я убеждён, что это сотрудничество будет углубляться на равноправной основе», — приводит слова Богданова газета «Известия».

Он также отметил, что арабская республика сталкивается с трудностями и выразил надежду, что сирийский народ сумеет преодолеть кризисные ситуации. Заместитель министра подчеркнул готовность России продолжать предоставление помощи Сирии.

«Изменения, произошедшие с руководством Сирии в декабре 2024 года, не влияют на наши основные принципы. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность САР. Будущее страны должно определяться самими сирийцами через всеобъемлющий национальный диалог», — добавил Богданов.