В Сирии назвали условие сохранения военных баз России

Сирия сохранит российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет выгодно для страны. Об этом сообщил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра, добавив, что отношения с Россией «значительно улучшились», поскольку «в политике вечных врагов не бывает». Он подчеркнул, что сотрудничество будет выстраиваться в первую очередь в интересах Сирии. Его слова приводит The Washington Post.

России принадлежат два объекта: пункт материально-технического обеспечения в Тартусе и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия. База в Тартусе была создана в 1971 году по соглашению, а ВКС России начали свою деятельность в Сирии с 30 сентября 2015 года для поддержки местной армии в борьбе с «Исламским государством»*.

Российские военные базы в Сирии играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. В декабре 2024 года Владимир Путин объявил, что Россия предложила Сирии использовать свои военные базы для доставки гуманитарной помощи. В конце января российская делегация посетила Дамаск для обсуждения двусторонних отношений и договорилась о продолжении консультаций по сохранению российских баз в стране.