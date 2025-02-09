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Регион
9 февраля, 12:34

Стали известны планы Путина на следующую неделю

На следующей неделе Путин проведёт совещания с правительством и членами Совбеза

Тележурналист Павел Зарубин рассказал о графике президента России Владимира Путина на следующую неделю. Планы российского лидера озвучили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства на следующей неделе проведёт совещание с кабинетом министров. Путин также встретится и с членами Совета безопасности России. Ожидается и много других событий.

Совбез и встречи: Озвучен график Путина на следующую неделю
Совбез и встречи: Озвучен график Путина на следующую неделю

Ранее президент обсудил с Совбезом развитие Калининградской области. На совещании поднимались вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития региона. Участие приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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