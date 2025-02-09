Стали известны планы Путина на следующую неделю
На следующей неделе Путин проведёт совещания с правительством и членами Совбеза
Тележурналист Павел Зарубин рассказал о графике президента России Владимира Путина на следующую неделю. Планы российского лидера озвучили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства на следующей неделе проведёт совещание с кабинетом министров. Путин также встретится и с членами Совета безопасности России. Ожидается и много других событий.
Ранее президент обсудил с Совбезом развитие Калининградской области. На совещании поднимались вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития региона. Участие приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.
Life.ru