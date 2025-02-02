Совбез и встречи: Озвучен график Путина на следующую неделю

Первые числа февраля у президента России Владимира Путина расписаны поминутно. Стало известно, что конкретно будет делать лидер страны на следующей неделе. О графике главы государства сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

Например, на неделе Путин вручит премии в области науки и инновации молодым учёным. Он встретится с лауреатами и пообщается с молодыми людьми о различных исследованиях и открытиях.

Кроме того, президент проведёт заседание совета по науки и образованию. Он обсудит важнейшие вопросы, чтобы добиться нужных результатов. Также Владимир Путин поприсутствует на оперативном совещании с членами совета безопасности и займётся вопросами регионов.