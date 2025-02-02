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Регион
2 февраля, 09:52

Совбез и встречи: Озвучен график Путина на следующую неделю

На следующей неделе Путин вручит премии в области науки молодым учёным

Первые числа февраля у президента России Владимира Путина расписаны поминутно. Стало известно, что конкретно будет делать лидер страны на следующей неделе. О графике главы государства сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

Например, на неделе Путин вручит премии в области науки и инновации молодым учёным. Он встретится с лауреатами и пообщается с молодыми людьми о различных исследованиях и открытиях.

Кроме того, президент проведёт заседание совета по науки и образованию. Он обсудит важнейшие вопросы, чтобы добиться нужных результатов. Также Владимир Путин поприсутствует на оперативном совещании с членами совета безопасности и займётся вопросами регионов.

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Ранее Life.ru рассказал, что Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил его в Кремле с 16-й годовщиной интронизации. Лидер страны также поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за вклад в развитие страны и подарил букет белых роз.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
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