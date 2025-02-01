Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравив его с 16-й годовщиной интронизации и выразив благодарность за его вклад в развитие России.

Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-летием со дня интронизации. Видео © Life.ru

В ходе встречи, состоявшейся в патриарших палатах, глава государства подарил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.

«Хочу Вас поздравить с Днём интронизации и [поблагодарить] за всё, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», — подчеркнул президент.