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1 февраля, 06:09

Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-летием со дня интронизации. Обложка © kremlin

Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-летием со дня интронизации. Обложка © kremlin

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравив его с 16-й годовщиной интронизации и выразив благодарность за его вклад в развитие России.

Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-летием со дня интронизации. Видео © Life.ru

В ходе встречи, состоявшейся в патриарших палатах, глава государства подарил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.

«Хочу Вас поздравить с Днём интронизации и [поблагодарить] за всё, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», — подчеркнул президент.

Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО
Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект, который запрещает рекламу оккультных и магических услуг, а также инициативу о запрете сатанизма в России как экстремистского движения. По его мнению, рост популярности различных тарологов, нумерологов и других мошенников, связанных с оккультизмом и псевдонаукой, в текущих условиях выглядит как форма идеологической диверсии.

Оксана Попова
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