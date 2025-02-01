Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-летием со дня интронизации. Обложка © kremlin
Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравив его с 16-й годовщиной интронизации и выразив благодарность за его вклад в развитие России.
Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-летием со дня интронизации. Видео © Life.ru
В ходе встречи, состоявшейся в патриарших палатах, глава государства подарил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.
«Хочу Вас поздравить с Днём интронизации и [поблагодарить] за всё, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», — подчеркнул президент.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект, который запрещает рекламу оккультных и магических услуг, а также инициативу о запрете сатанизма в России как экстремистского движения. По его мнению, рост популярности различных тарологов, нумерологов и других мошенников, связанных с оккультизмом и псевдонаукой, в текущих условиях выглядит как форма идеологической диверсии.