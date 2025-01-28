Патриарх Кирилл поддержал запрет рекламы оккультно-магических услуг и сатанизма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект, который запрещает рекламу оккультных и магических услуг, а также инициативу о запрете сатанизма в России как экстремистского движения. Он озвучил свою позицию на торжественном пленарном заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлёвском дворце.

По его мнению, рост популярности различных тарологов, нумерологов и других мошенников, связанных с оккультизмом и псевдонаукой, в текущих условиях выглядит как форма идеологической диверсии.

«Слава Богу, это заметили и начали соответствующую работу в этом направлении в Государственной думе. Хочу выразить поддержку членам депутатской группы по защите христианских ценностей, занимающейся разработкой проекта федерального закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг», — сказал священнослужитель.

Он отметил, что государство должно противостоять массовому распространению оккультизма среди населения и публичному продвижению деструктивных религиозных учений и практик через рекламу. По его словам, особенно важно внимательно следить за информацией о проведении новых, псевдотрадиционных мероприятий, которые на самом деле являются неоязыческими, в образовательных учреждениях всех уровней.