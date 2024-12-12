«Сожгите карты Таро»: Милонов назвал сатанинским ритуалом гадание на Рождество

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с резкой критикой гадания на Рождество, назвав его сатанинским ритуалом. В интервью он подчеркнул, что подобные действия недопустимы для верующих людей, особенно в священный праздник. Милонов считает, что гадание, несмотря на его фольклорные корни, является оскорблением веры и Бога. Об этом он сообщил в интервью «Газете.ru».

Особое внимание депутат уделил картам Таро, которые он охарактеризовал как «картинки дьявола». По его мнению, любые формы гадания, включая экзотические методы вроде кидания ботинок или надевания на голову трусов, недопустимы и должны быть исключены из практики верующих. «Если у кого-то по глупости остались карты Таро, сожгите их и руки помойте», — заявил Милонов.

Ранее парламентарий предлагал ввести уголовную ответственность для тарологов, нумерологов и других эзотериков. Он считает, что их деятельность носит псевдорелигиозный характер и должна быть пресечена. Милонов призывал судить таких людей с отягчающими обстоятельствами, добавляя к сроку от пяти до шести лет, поскольку они занимаются шарлатанством и обманом ради наживы.

Депутат также высказал мнение о необходимости учёта людей, обращающихся к гадалкам и экстрасенсам, в реестре для последующего лечения у психиатра. Он считает, что такие люди нуждаются в помощи специалистов. Милонов известен своими предложениями запретить кальяны, отменить изучение теории Дарвина в школах и другими резонансными законодательными инициативами.