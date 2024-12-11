«Крамолы в этом нет»: Милонов рассказал, можно ли православным отмечать католическое Рождество
Милонов: Православные за границей могут отмечать католическое Рождество
В России традиционно празднуется Рождество Христово 7 января, однако православные, которые находятся за границей, могут данным правилом пренебречь и отметить праздник 25 декабря. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Я хочу напомнить, что огромное число поместных православных церквей отмечают Рождество 25 декабря. Поэтому крамолы в этом точно нет. Но мы должны помнить, что в нашей традиции отмечать Рождество принято 7 января», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».
Парламентарий добавил, что обсуждение даты праздника вызывает споры, однако такие дискуссии являются контрпродуктивными, поскольку не имеют реального значения для спасения человеческой души. В заключении Милонов отметил, что Рождество следует отмечать тогда же, когда это делает «твоя церковная семья, то есть церковь».
С наступлением холодов Милонов проникся темой новогодних праздников. Как оказалось, сильнее всего во всём этом его раздражает тема Дедов Морозов. Ранее депутат уже заявлял, что лучшим выбором является «Дед Мороз шеринг», поскольку в противном случае семья рискует пригласить «простого алкаша», прогадав с аниматором.
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