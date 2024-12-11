«Крамолы в этом нет»: Милонов рассказал, можно ли православным отмечать католическое Рождество

В России традиционно празднуется Рождество Христово 7 января, однако православные, которые находятся за границей, могут данным правилом пренебречь и отметить праздник 25 декабря. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я хочу напомнить, что огромное число поместных православных церквей отмечают Рождество 25 декабря. Поэтому крамолы в этом точно нет. Но мы должны помнить, что в нашей традиции отмечать Рождество принято 7 января», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

Парламентарий добавил, что обсуждение даты праздника вызывает споры, однако такие дискуссии являются контрпродуктивными, поскольку не имеют реального значения для спасения человеческой души. В заключении Милонов отметил, что Рождество следует отмечать тогда же, когда это делает «твоя церковная семья, то есть церковь».