В Госдуме предложили поддержать россиян деньгами перед Новым годом

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, одиноких родителей и пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА «Новости».

Инициатива предполагает использование неизрасходованных средств федерального бюджета, которые ежегодно возвращаются в казну. В 2023 году эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей. По мнению Чернышова, часть этих средств можно направить на поддержку граждан, чтобы облегчить расходы на подготовку к Новому году.

«Инициатива, которую мы называем «Новогодний семейный бюджет», — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — сказал депутат.

Депутат напомнил, что подобный механизм перераспределения бюджетных средств успешно применялся в 2020–2022 годах, когда средства направлялись на поддержку здравоохранения в период пандемии. Он подчеркнул, что Новый год особенно важен для детей, и государство должно помочь семьям создать для них праздничное настроение.