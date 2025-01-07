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Специальная военная операция (СВО)

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7 января, 06:31

Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО

Владимир Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

После Рождественского богослужения в храме на Поклонной горе глава государства Владимир Путин направился в храм Христа Спасителя. Там, по его просьбе, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил нательные кресты и иконки, предназначенные для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Путин попросил освятить нательные кресты и иконки для военных СВО. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин поздравил патриарха с праздником Рождества Христова и попросил его провести освящение крестов и иконок, которые были подготовлены и размещены в алтаре храма Христа Спасителя.

Во время беседы, состоявшейся в алтаре, президент отметил, что передаст эти святые предметы командующим военными группировками, которые выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности страны в зоне СВО.

«Здесь кресты, а также нательные иконочки с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, основателя нашего государства, того, кто защищал с мечом в руках Отечество наше, который и сейчас остается символом собирания Русской земли. Но, кроме того, это ещё и Ваш небесный покровитель. Так что, думаю, это будет особенно вразумительно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения», — подчеркнул патриарх.

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством в храме Христа Спасителя
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством в храме Христа Спасителя

Напомним, что в поздравительной телеграмме по случаю Рождества Путин пожелал всем православным христианам добра и благополучия. Этот праздник дарит радость и надежду, а также вдохновляет на хорошие поступки, подчеркнул президент.

Оксана Попова
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