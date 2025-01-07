Путин лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя после встречи Рождества на Поклонной горе. Глава государства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы лично поздравить его с праздником.

После взаимных поздравлений и крепкого рукопожатия политик и священнослужитель начали диалог, содержание которого, впрочем, осталось за кадром.

Владимир Путин и патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Видео © Life.ru