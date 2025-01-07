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Регион
6 января, 21:13

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства пожелал верующим добра и благополучия, а также отметил важность этого праздника для миллионов людей во всём мире.

«Он дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — сказано в поздравительной телеграмме.

Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Между тем в храме Христа Спасителя продолжается рождественское богослужение. Литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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