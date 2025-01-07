Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства пожелал верующим добра и благополучия, а также отметил важность этого праздника для миллионов людей во всём мире.

«Он дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — сказано в поздравительной телеграмме.