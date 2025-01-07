Владимир Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца

Президент России Владимир Путин не нарушил многолетнюю традицию и встретил Рождество на богослужении. В этом году глава государства посетил литургию в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Компанию российскому лидеру составили десятки прихожан, среди которых много детей.

Путин на рождественском богослужении. Видео © Life.ru

Путин в четвёртый раз встречает Рождество в столице. До этого он четыре раза отмечал праздник в Санкт-Петербурге и трижды — в Тверской области.