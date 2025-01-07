Владимир Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца
Президент России Владимир Путин не нарушил многолетнюю традицию и встретил Рождество на богослужении. В этом году глава государства посетил литургию в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
Компанию российскому лидеру составили десятки прихожан, среди которых много детей.
Путин на рождественском богослужении. Видео © Life.ru
Путин в четвёртый раз встречает Рождество в столице. До этого он четыре раза отмечал праздник в Санкт-Петербурге и трижды — в Тверской области.
Напомним, что в поздравительной телеграмме по случаю Рождества Путин пожелал всем православным христианам добра и благополучия. По мнению политика, этот праздник дарит радость и надежду, а также вдохновляет на хорошие поступки.
Life.ru