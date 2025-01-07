Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 21:24

Владимир Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца

Президент России Владимир Путин не нарушил многолетнюю традицию и встретил Рождество на богослужении. В этом году глава государства посетил литургию в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Компанию российскому лидеру составили десятки прихожан, среди которых много детей.

Путин на рождественском богослужении. Видео © Life.ru

Путин в четвёртый раз встречает Рождество в столице. До этого он четыре раза отмечал праздник в Санкт-Петербурге и трижды — в Тверской области.

В храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение
В храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение

Напомним, что в поздравительной телеграмме по случаю Рождества Путин пожелал всем православным христианам добра и благополучия. По мнению политика, этот праздник дарит радость и надежду, а также вдохновляет на хорошие поступки.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Рождество
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar