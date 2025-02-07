Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности, где обсуждалось развитие самого западного региона РФ — Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности, поэтому пообсуждаем – с учётом специфики самого региона – все эти вопросы», — сказал Путин в начале совещания.

Первым докладчиком стала приглашённая на заседание Совбеза вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, на встречу были приглашены полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе(СЗФО) Александр Гуцан и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозваннных.