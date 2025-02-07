Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности, где обсуждалось развитие самого западного региона РФ — Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета Безопасности, поэтому пообсуждаем – с учётом специфики самого региона – все эти вопросы», — сказал Путин в начале совещания.
Первым докладчиком стала приглашённая на заседание Совбеза вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, на встречу были приглашены полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе(СЗФО) Александр Гуцан и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозваннных.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее президент Литвы охарактеризовал Калининград как «исторически литовский город Караляучюс» и упрекнул Россию в искажении истории из-за изменения названия музея. В ответ на это в Кремле высказали обеспокоенность заявлениями Науседы, отметив, что Литва выступает как недружественная страна по отношению к России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала литовского главу «картонной дурилкой» и призвала его ознакомиться с историей. Намёк на некомпетентность Науседы прозвучал и в самом Калининграде. Глава Калининградской области Беспрозванных заявил, что Науседа забыл уроки истории.