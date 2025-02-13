Вошёл в историю и поверг Европу в ужас — Пушков о первом разговоре Путина и Трампа

Первые телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом вызвали настоящий ужас у украинских и европейских политиков. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12.02.25 войдёт в историю мировой политики и дипломатии. Это ещё не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему», — подчеркнул сенатор в Telegram.

Пушков допустил, что в европейских столицах сейчас в спешке обсуждают, как помешать сближению России и США. С этой целью на нашу страну продолжат оказывать давление в разных формах.

«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — отметил сенатор.