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12 февраля, 21:35

Вошёл в историю и поверг Европу в ужас — Пушков о первом разговоре Путина и Трампа

Пушков: Исторический разговор Путина и Трампа поверг Европу в ужас

Первые телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом вызвали настоящий ужас у украинских и европейских политиков. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12.02.25 войдёт в историю мировой политики и дипломатии. Это ещё не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему», — подчеркнул сенатор в Telegram.

Пушков допустил, что в европейских столицах сейчас в спешке обсуждают, как помешать сближению России и США. С этой целью на нашу страну продолжат оказывать давление в разных формах.

«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — отметил сенатор.
Трамп после разговора с Путиным созвонился с Зеленским
Трамп после разговора с Путиным созвонился с Зеленским

Напомним, что разговор между лидерами двух стран длился около полутора часов. Стороны обсудили обмен гражданами РФ и США, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и развитие двусторонних отношений. Также в ходе беседы Путин пригласил Трампа в Москву.

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Совет Федерации РФ

Антон Голыбин
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