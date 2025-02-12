Трамп после разговора с Путиным созвонился с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону. Этот звонок произошёл сразу после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

В офисе Зеленского заявляют, что разговор Зеленского с Трампом длился около часа. Однако его содержание пока что не раскрыла ни одна из сторон.