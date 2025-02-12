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Регион
12 февраля, 17:57
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Трамп после разговора с Путиным созвонился с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону. Этот звонок произошёл сразу после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

В офисе Зеленского заявляют, что разговор Зеленского с Трампом длился около часа. Однако его содержание пока что не раскрыла ни одна из сторон.

Напомним, что ранее между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1,5 часа. Президент России поддержал тезис Трампа о взаимном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, Путин пригласил Трампа с визитом в Москву. А также стороны договорились начать переговоры по Украине.

Трамп рассказал, кто из его команды возглавит переговоры с РФ
Трамп рассказал, кто из его команды возглавит переговоры с РФ
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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Chip Somodevilla

Наталья Демьянова
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