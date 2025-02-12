Трамп рассказал, кто из его команды возглавит переговоры с РФ

Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет состав американской команды на переговорах с Россией. Он также уточнил, что Вашингтон начнёт эти переговоры со звонка Владимиру Зеленскому. Лидер США хочет предупредить его о разговоре.

Трамп также заявил, что вооружённого конфликта между РФ и Украиной в 2022 году не случилось, если бы президентом США тогда был он. Американский лидер отметил, что «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».