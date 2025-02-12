Трамп рассказал, кто из его команды возглавит переговоры с РФ
Трамп: Глава ЦРУ Рэтклифф и госсекретарь Рубио возглавят переговоры США с РФ
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет состав американской команды на переговорах с Россией. Он также уточнил, что Вашингтон начнёт эти переговоры со звонка Владимиру Зеленскому. Лидер США хочет предупредить его о разговоре.
«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твёрдо уверен, будут успешными», — заявил Трамп.
Трамп также заявил, что вооружённого конфликта между РФ и Украиной в 2022 году не случилось, если бы президентом США тогда был он. Американский лидер отметил, что «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».
Напомним, что ранее между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1,5 часа. Президент России поддержал тезис Трампа о взаимном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, Путин пригласил Трампа с визитом в Москву.
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