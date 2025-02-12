Песков: Путин сказал Трампу, что надо устранить первопричины кризиса на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава государства Владимир Путин отметил, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров. Но для этого, по словам российского лидера, необходимо устранить первопричины кризиса.
«Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — заявил представитель Кремля журналистам.
Напомним, что ранее Песков подтвердил первый телефонный разговор лидеров. По его словам, Путин общался с республиканцем 1,5 часа. В ходе беседы глава России пригласил хозяина Белого дома в Москву. Российский лидер также поддержал тезис Трампа о совместном сотрудничестве.
ТАСС / AP / Susan Walsh