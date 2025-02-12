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12 февраля, 17:30

Песков: Путин сказал Трампу, что надо устранить первопричины кризиса на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава государства Владимир Путин отметил, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров. Но для этого, по словам российского лидера, необходимо устранить первопричины кризиса.

«Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков: Путин и Трамп договорились о встрече во время телефонного разговора
Песков: Путин и Трамп договорились о встрече во время телефонного разговора

Напомним, что ранее Песков подтвердил первый телефонный разговор лидеров. По его словам, Путин общался с республиканцем 1,5 часа. В ходе беседы глава России пригласил хозяина Белого дома в Москву. Российский лидер также поддержал тезис Трампа о совместном сотрудничестве.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Алена Пенчугина
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