Песков: Путин сказал Трампу, что надо устранить первопричины кризиса на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава государства Владимир Путин отметил, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров. Но для этого, по словам российского лидера, необходимо устранить первопричины кризиса.