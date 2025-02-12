Песков: Путин поддержал тезис Трампа о совместном сотрудничестве
Президент России Владимир Путин заявил, что настало время для сотрудничества Москвы и Вашингтона. Таким образом глава государства поддержал тезис президента США Дональда Трампа о контактах между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, что ранее Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре между Путиным и американским лидером. По его словам, диалог длился 1,5 часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США. Кроме того, Путин пригласил Трампа с визитом в Москву.
ТАСС / Михаил Метцель