Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 17:20

Песков: Путин поддержал тезис Трампа о совместном сотрудничестве

Президент России Владимир Путин заявил, что настало время для сотрудничества Москвы и Вашингтона. Таким образом глава государства поддержал тезис президента США Дональда Трампа о контактах между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, что ранее Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре между Путиным и американским лидером. По его словам, диалог длился 1,5 часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США. Кроме того, Путин пригласил Трампа с визитом в Москву.

«Начнём со звонка Зеленскому»: Трамп заявил, что РФ и США немедленно приступят к переговорам по Украине
«Начнём со звонка Зеленскому»: Трамп заявил, что РФ и США немедленно приступят к переговорам по Украине
Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar