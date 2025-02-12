Беседовали 1,5 часа, обсуждали Украину: Что известно о первом разговоре Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и Трампа. Это был весьма продолжительный разговор, длился почти полтора часа», — отметил Песков.

По его словам, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности. Также президенты коснулись темы урегулирования на Украине.

«Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — отметил Песков.