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12 февраля, 11:15

Лавров высказался о контактах Путина и Трампа

Лавров: Путин и Трамп сами будут принимать решение о контактах

Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп будут самостоятельно решать вопрос о контактах, при этом оба лидера неоднократно заявляли о готовности к диалогу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Президент Трамп не раз заявлял, что он готов и хочет по телефону позвонить и лично готов встречаться. Президент Путин, когда его спрашивали о его реакции на такие заявления американского лидера, говорил, что он тоже готов к этому. Решать, сами понимаете, будут непосредственно президенты», — отметил министр на пресс-конференции.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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