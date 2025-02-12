Лавров высказался о контактах Путина и Трампа

Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп будут самостоятельно решать вопрос о контактах, при этом оба лидера неоднократно заявляли о готовности к диалогу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Президент Трамп не раз заявлял, что он готов и хочет по телефону позвонить и лично готов встречаться. Президент Путин, когда его спрашивали о его реакции на такие заявления американского лидера, говорил, что он тоже готов к этому. Решать, сами понимаете, будут непосредственно президенты», — отметил министр на пресс-конференции.