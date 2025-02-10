«Европа встанет у ног хозяина»: Трамп репостнул новость с цитатой Путина о себе
Трамп репостнул новость с цитатой Путина о Европе, которая будет «у ног хозяина»
Американский президент Дональд Трамп разместил на своей стене в социальной сети Truth Social ссылку на новость телеканала NBC News, в которой цитируют фразу из выступления главы российского государства Владимира Путина. Вероятно, особенно хозяина Белого дома впечатлила фраза «Европа встанет у ног хозяина».
«Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью довольно быстро наведёт там порядок. И все они, вы увидите — это произойдёт быстро — все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Всё станет на свои места», — гласит цитата Путина.
Примечательно, что свой репост президент Штатов никак не подписал и не прокомментировал — вероятно, впечатления от речи российского коллеги были настолько сильными. Или просто Трамп счёл комментарии в этом случае неуместными.
Ранее президент РФ назвал свои отношения с Трампом доверительными и прагматичными. Владимир Путин подчеркнул, что их взаимодействие носило исключительно деловой характер. Сам американский лидер указал на то, что с российским коллегой у него всегда был хорошо выстроенный диалог.
Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden