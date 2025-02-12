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12 февраля, 17:16

«Начнём со звонка Зеленскому»: Трамп заявил, что РФ и США немедленно приступят к переговорам по Украине

Трамп: РФ и США намерены незамедлительно начать переговоры по Украине

Россия и США намерены незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта в Украине. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно. И мы начнём со звонка <…> Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшейся беседе. Я этим займусь прямо сейчас», — написал глава американской администрации в соцсети Truth Social.

Трамп также добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, помощнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заниматься этими переговорами, которые, по его мнению, имеют все шансы на успех.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле подтвердили, что Путин и Трамп провели первый телефонный разговор. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президенты говорили почти полтора часа, обсуждался обмен граждан РФ и США. Кроме того, обсуждались темы Ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также развития двусторонних отношений.

Путин пригласил Трампа в Москву
Путин пригласил Трампа в Москву
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Наталья Демьянова
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