«Начнём со звонка Зеленскому»: Трамп заявил, что РФ и США немедленно приступят к переговорам по Украине

Россия и США намерены незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта в Украине. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно. И мы начнём со звонка <…> Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшейся беседе. Я этим займусь прямо сейчас», — написал глава американской администрации в соцсети Truth Social.

Трамп также добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, помощнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заниматься этими переговорами, которые, по его мнению, имеют все шансы на успех.