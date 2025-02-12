Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор между лидерами двух стран.

«Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять должностных лиц США по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования», — сказал представитель Кремля журналистам.