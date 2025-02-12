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12 февраля, 17:08

Путин пригласил Трампа в Москву

Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор между лидерами двух стран.

«Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять должностных лиц США по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков подтвердил, что Путин и Трамп провели первый телефонный разговор. Президенты говорили почти полтора часа, обсуждался обмен граждан РФ и США, темы Украины, ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также развития двусторонних отношений.

Лавров высказался о контактах Путина и Трампа
Лавров высказался о контактах Путина и Трампа
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ТАСС/Михаил Метцель

Полина Никифорова
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