Песков: Путин и Трамп договорились о встрече во время телефонного разговора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин договорился с американским коллегой Дональдом Трампом об организации личной встречи. Лидеры обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора.

«Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — поделился представитель Кремля.