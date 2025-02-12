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12 февраля, 17:18

Песков: Путин и Трамп договорились о встрече во время телефонного разговора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин договорился с американским коллегой Дональдом Трампом об организации личной встречи. Лидеры обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора.

«Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — поделился представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что Путин пригласил республиканца в Москву. Российский лидер также выразил готовность принять и должностных лиц США по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Включая тему украинского урегулирования.

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Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Алена Пенчугина
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