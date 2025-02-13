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Регион
12 февраля, 22:07

Трамп сомневается, что Украина сможет вернуть освобождённые Россией территории

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп усомнился в том, что Украина сможет восстановить контроль над утраченными за время СВО территориями и выйти к границам 2014 года. При этом американский политик допустил, что какие-то освобождённые земли всё-таки вернутся под крыло киевского режима. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.

Также Трамп добавил, что Незалежная не сможет вечно бегать от президентских выборов. Однажды стране придётся провести голосование, отметил республиканец.

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Напомним, что серию громких заявлений Трамп сделал после телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 12 февраля. Затем президент США также побеседовал с Владимиром Зеленским.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
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