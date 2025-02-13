Трамп сомневается, что Украина сможет вернуть освобождённые Россией территории

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп усомнился в том, что Украина сможет восстановить контроль над утраченными за время СВО территориями и выйти к границам 2014 года. При этом американский политик допустил, что какие-то освобождённые земли всё-таки вернутся под крыло киевского режима. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.