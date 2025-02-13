Трамп сомневается, что Украина сможет вернуть освобождённые Россией территории
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп усомнился в том, что Украина сможет восстановить контроль над утраченными за время СВО территориями и выйти к границам 2014 года. При этом американский политик допустил, что какие-то освобождённые земли всё-таки вернутся под крыло киевского режима. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.
Также Трамп добавил, что Незалежная не сможет вечно бегать от президентских выборов. Однажды стране придётся провести голосование, отметил республиканец.
Напомним, что серию громких заявлений Трамп сделал после телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 12 февраля. Затем президент США также побеседовал с Владимиром Зеленским.
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