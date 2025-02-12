«Очень хорошо»: Трамп рассказал, о чём «10 минут» говорил с Зеленским
Трамп: Разговор с Зеленским был хорошим, он, как и Путин, хочет заключить мир
Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам «десятиминутного» телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Он отметил, что экс-комик стремится к миру.
«Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Разговор прошёл очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, они обсудили множество вопросов, касающихся текущих боевых действий. Политик также выразил надежду на то, что результаты их общения окажутся положительными.
Напомним, что телефонный разговор американского лидера с Зеленским состоялся сразу после его диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава киевского режима поблагодарил Трампа за «интерес к совместным действиям». Кроме того, в офисе Зеленского утверждают, что беседа шла около часа, а не 10 минут, как пишут украинские СМИ.
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