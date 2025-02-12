«Очень хорошо»: Трамп рассказал, о чём «10 минут» говорил с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам «десятиминутного» телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Он отметил, что экс-комик стремится к миру.

«Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Разговор прошёл очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир», — написал Трамп в соцсети Truth Social.