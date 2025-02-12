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12 февраля, 18:25

Зеленский раскрыл детали «десятиминутных» переговоров с Трампом

Зеленский после разговора с Трампом: Украина больше всех стремится к миру

Украина стремится к миру больше всех. Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях после беседы с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина больше всех хочет мира», — отметил он.

Зеленский выразил благодарность Трампу за «интерес к совместным действиям». Он также сообщил, что американский лидер рассказал ему о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп поговорил с Зеленским. Этот звонок произошёл сразу после переговоров американского лидера с Путиным. Украинские СМИ пишут, что разговор шёл около десяти минут. В офисе Зеленского же заявляют, что «на самом деле» беседа длилась около часа.

Беседовали 1,5 часа, обсуждали Украину: Что известно о первом разговоре Путина и Трампа
Беседовали 1,5 часа, обсуждали Украину: Что известно о первом разговоре Путина и Трампа
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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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