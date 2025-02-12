Зеленский раскрыл детали «десятиминутных» переговоров с Трампом

Украина стремится к миру больше всех. Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях после беседы с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина больше всех хочет мира», — отметил он.

Зеленский выразил благодарность Трампу за «интерес к совместным действиям». Он также сообщил, что американский лидер рассказал ему о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.