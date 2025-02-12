Зеленский раскрыл детали «десятиминутных» переговоров с Трампом
Зеленский после разговора с Трампом: Украина больше всех стремится к миру
Украина стремится к миру больше всех. Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях после беседы с президентом США Дональдом Трампом.
«Украина больше всех хочет мира», — отметил он.
Зеленский выразил благодарность Трампу за «интерес к совместным действиям». Он также сообщил, что американский лидер рассказал ему о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Трамп поговорил с Зеленским. Этот звонок произошёл сразу после переговоров американского лидера с Путиным. Украинские СМИ пишут, что разговор шёл около десяти минут. В офисе Зеленского же заявляют, что «на самом деле» беседа длилась около часа.
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