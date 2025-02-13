В ЕС высказались о границах Украины после заявления шефа Пентагона
Главы МИД стран ЕС заявили о поддержке территориальной целостности Украины
Главы МИД европейских стран заявили о «поддержке территориальной целостности» Украины после высказывания министра обороны США Пита Хегсета о границах киевского режима. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Британии, а также Еврокомиссии и Европейской дипломатической службы.
«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы обязуемся сохранять свою независимость, суверенитет и территориальную целостность <...>. Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир», — говорится в документе.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Украина никогда не сможет восстановить границы 2014 года и вернуть Крым, ЛНР, ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области. Также он указал, что США считают нереалистичным сценарий, при котором Украина станет членом НАТО. А ещё Хегсет огорчил Киев, отвечая на вопрос об отправке американских военных на Украину.
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