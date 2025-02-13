«Поручение уже дано»: Глава СВР прокомментировал разговор Путина с Трампом
Нарышкин: Разговор Путина и Трампа открыл возможности для взаимодействия спецслужб
Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом был содержательным и глубоким, что способствовало созданию позитивной атмосферы для дальнейшего сотрудничества. Это также касается совместной работы на уровне руководителей спецслужб, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Состоявшийся вчера очень содержательный и глубокий разговор между президентами двух стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб», — передаёт его слова ТАСС.
Нарышкин добавил, что соответсвующее «поручение уже было дано».
Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, их беседа длилась почти полтора часа. Лидеры обсуждали Украину. Российский лидер напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также Путин пригласил Трампа в Москву. В Кремле отметили, что положительно оценивают позицию новой администрации США и готовы быстро организовать встречу на территории РФ.
ТАСС / Сергей Булкин