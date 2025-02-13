«Поручение уже дано»: Глава СВР прокомментировал разговор Путина с Трампом

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом был содержательным и глубоким, что способствовало созданию позитивной атмосферы для дальнейшего сотрудничества. Это также касается совместной работы на уровне руководителей спецслужб, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Состоявшийся вчера очень содержательный и глубокий разговор между президентами двух стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб», — передаёт его слова ТАСС.