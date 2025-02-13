В Кремле оценили сроки организации встречи Путина и Трампа

Кремль считает важным быстро организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в ближайшие дни начнётся подготовительная работа, однако о сроках проведения переговоров говорить пока рано.

«Определённо, есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть о чём поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках говорить невозможно, потому что подготовительная работа в эти дни только будет начинаться», — сказал представитель Кремля.