Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 10:08

В Кремле оценили сроки организации встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что встречу Путина и Трампа могут организовать весьма оперативно

Кремль считает важным быстро организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в ближайшие дни начнётся подготовительная работа, однако о сроках проведения переговоров говорить пока рано.

«Определённо, есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть о чём поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках говорить невозможно, потому что подготовительная работа в эти дни только будет начинаться», — сказал представитель Кремля.

Слуцкий рассказал, когда пройдут переговоры по Украине
Слуцкий рассказал, когда пройдут переговоры по Украине

Напомним, накануне состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов РФ и США. Он длился полтора часа: в основном лидеры обсуждали Украину. В частности, республиканец отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта мирными средствами. Путин же упомянул о важности устранения первопричин разногласий и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил главу Белого дома в Москву. Ранее Песков заявил, что Кремль положительно оценивает позицию новой администрации США.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar