В Кремле оценили сроки организации встречи Путина и Трампа
Песков заявил, что встречу Путина и Трампа могут организовать весьма оперативно
Кремль считает важным быстро организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в ближайшие дни начнётся подготовительная работа, однако о сроках проведения переговоров говорить пока рано.
«Определённо, есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть о чём поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках говорить невозможно, потому что подготовительная работа в эти дни только будет начинаться», — сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов РФ и США. Он длился полтора часа: в основном лидеры обсуждали Украину. В частности, республиканец отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта мирными средствами. Путин же упомянул о важности устранения первопричин разногласий и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил главу Белого дома в Москву. Ранее Песков заявил, что Кремль положительно оценивает позицию новой администрации США.
Life.ru