Слуцкий рассказал, когда пройдут переговоры по Украине

Первый раунд переговоров по Украине, который войдёт в историю, должен быть эффективным и результативным, поэтому нужно исходить из содержания, а не из формы, места и времени. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, каждый день имеет значение, но в любом случае встреча должна состояться в самое ближайшее время.