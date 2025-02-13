Слуцкий рассказал, когда пройдут переговоры по Украине
Слуцкий допустил проведение переговоров по Украине в самое ближайшее время
Первый раунд переговоров по Украине, который войдёт в историю, должен быть эффективным и результативным, поэтому нужно исходить из содержания, а не из формы, места и времени. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, каждый день имеет значение, но в любом случае встреча должна состояться в самое ближайшее время.
Слуцкий сказал, когда пройдут переговоры по Украине. © Видео Life.ru
«Давайте сейчас обсуждать содержание, а не форму. Каждый день имеет большое значение. Это может случиться в самое ближайшее время», — отметил Слуцкий.
Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром и американским лидером Дональдом Трампом, который продлился почти полтора часа. Во время беседы главы государств обсудили конфликт на Украине и возможность его скорого урегулирования. Вскоре после этого страны ЕС опубликовали совместное заявление, в котором поддержали территориальную целостность Украины. Путин поддержал тезис хозяина Белого дома о взаимном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, Путин пригласил коллегу с визитом в Москву.
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