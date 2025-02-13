В Кремле оценили подход Трампа к решению украинского конфликта

Кремль положительно оценивает позицию новой администрации США, которая стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что предыдущая администрация США считала необходимым продолжение украинского конфликта, в то время как нынешняя нацелена на прекращение боевых действий и восстановление мира.