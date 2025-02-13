В Кремле оценили подход Трампа к решению украинского конфликта
Песков: Кремлю импонирует стремление США к завершению конфликта на Украине
Кремль положительно оценивает позицию новой администрации США, которая стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что предыдущая администрация США считала необходимым продолжение украинского конфликта, в то время как нынешняя нацелена на прекращение боевых действий и восстановление мира.
«Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации [США]. И мы открыты для диалога», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.
Как сообщал Life.ru, накануне состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов РФ и США. Он длился 1,5 часа: в основном лидеры обсуждали Украину. В частности, республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.
Life.ru