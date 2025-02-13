В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора договорились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к их встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — отметил он.