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13 февраля, 09:33

В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поручили немедленно начать проработку их встречи

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора договорились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к их встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — отметил он.

По словам представителя Кремля, детали предстоящей встречи лидеров ещё предстоит проработать, и только после этого можно будет называть сроки и место.

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Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий, Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством переговоров. Также президенты договорились нанести взаимные визиты в США и РФ.

Александра Вишнякова
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