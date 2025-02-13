В Госдуме раскрыли Life.ru, где может состояться первая встреча Путина и Трампа

«Я не вижу каких-то препятствий для того, чтобы эта встреча затягивалась. В обозримой перспективе она состоится. Трамп тем более назвал уже место — Саудовская Аравия. Она значится в его первоочередном списке зарубежных визитов. Я не исключаю, что он может совместить свой первый визит в Саудовскую Аравию со встречей с Путиным», — отметил парламентарий.