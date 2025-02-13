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13 февраля, 08:16

В Госдуме раскрыли Life.ru, где может состояться первая встреча Путина и Трампа

Депутат Никонов: Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита Большой двадцатки в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/AP/Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита Большой двадцатки в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/AP/Susan Walsh

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии, об этом заявил Life.ru депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

«Я не вижу каких-то препятствий для того, чтобы эта встреча затягивалась. В обозримой перспективе она состоится. Трамп тем более назвал уже место — Саудовская Аравия. Она значится в его первоочередном списке зарубежных визитов. Я не исключаю, что он может совместить свой первый визит в Саудовскую Аравию со встречей с Путиным», — отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов — о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Видео © Life.ru

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Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.

Александра Вишнякова
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