«Страх и трепет»: Стала известна реакция чиновников Европы и Украины на разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вызвал страх и трепет чиновников из Европы и Украины. Политики Незалежной считают, что урегулирование конфликта будет проходить без участия Киева, сообщает The Economist.

Авторы статьи уточнили, что Киев и другие европейские столицы начали беспокоиться ещё до прихода республиканца к власти — во время его предвыборных обещаний. Они боялись, что Вашингтон оставит Незалежную без поддержки, желая быстрее закончить украинский конфликт.

«Их опасения усилились 12 февраля, когда Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным, не проведя предварительные консультации с Украиной, и объявил, что переговоры об окончании войны начнутся немедленно. Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах», — указано в материале.