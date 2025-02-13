«Страх и трепет»: Стала известна реакция чиновников Европы и Украины на разговор Путина и Трампа
Economist: Разговор Путина и Трампа вызвал страх у чиновников Украины и Европы
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вызвал страх и трепет чиновников из Европы и Украины. Политики Незалежной считают, что урегулирование конфликта будет проходить без участия Киева, сообщает The Economist.
Авторы статьи уточнили, что Киев и другие европейские столицы начали беспокоиться ещё до прихода республиканца к власти — во время его предвыборных обещаний. Они боялись, что Вашингтон оставит Незалежную без поддержки, желая быстрее закончить украинский конфликт.
«Их опасения усилились 12 февраля, когда Трамп поговорил по телефону с лидером России Владимиром Путиным, не проведя предварительные консультации с Украиной, и объявил, что переговоры об окончании войны начнутся немедленно. Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах», — указано в материале.
В статье говорится, что американский лидер «фактически начинает нормализацию отношений с Россией, не получая взамен ощутимых уступок». При этом будущее поддержки Киева со стороны Вашингтона пока является туманным. Украинский чиновник в разговоре с журналистами отметил, что всё будет решено без участия Киева. По его словам, Украине и Европе настала «крышка».
Напомним, что накануне Путин провёл телефонный разговор с президентом США. Вскоре глава Белого дома сделал серию громких заявлений. Например, республиканец усомнился в шансах Киева вернуть освобождённые территории, а также поддержал отказ Украины от вступления в НАТО. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Президент РФ также поддержал тезис американского коллеги о совместном сотрудничестве. В Совфеде РФ отметили, что хотят посочувствовать Зеленскому после диалога Путина с американским лидером.
ТАСС / AP / Pablo Martinez Monsivais