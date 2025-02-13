Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 06:47

Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса

Недавняя беседа президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа важна сама по себе, ведь до этого «мир был на грани Апокалипсиса» из-за проблемных отношений держав. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети VK.

«Разговор президентов России и США, наконец, состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани Апокалипсиса», — отметил Медведев.

Он добавил, что угроза ядерной войны остаётся до тех пор, пока США полностью не осознает важность диалога с РФ. Зампред призвал Штаты понять, что Россию невозможно «поставить на колени». Дипломатические встречи и беседы гораздо важнее обид и попыток нанести стратегическое поражение.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 внезапно «заговорила» в день первого контакта Путина и Трампа
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 внезапно «заговорила» в день первого контакта Путина и Трампа

Напомним, что главы двух держав впервые побеседовали по телефону 12 февраля. Вскоре Трамп сделал серию громких заявлений. Например, он усомнился в шансах Киева вернуть освобождённые территории, а также поддержал отказ Украины от вступления в НАТО. Позже республиканец заявил, якобы Путин против быстрого завершения конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar