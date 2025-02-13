Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса

Недавняя беседа президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа важна сама по себе, ведь до этого «мир был на грани Апокалипсиса» из-за проблемных отношений держав. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети VK.

«Разговор президентов России и США, наконец, состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани Апокалипсиса», — отметил Медведев.