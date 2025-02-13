Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса
Недавняя беседа президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа важна сама по себе, ведь до этого «мир был на грани Апокалипсиса» из-за проблемных отношений держав. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети VK.
«Разговор президентов России и США, наконец, состоялся. Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани Апокалипсиса», — отметил Медведев.
Он добавил, что угроза ядерной войны остаётся до тех пор, пока США полностью не осознает важность диалога с РФ. Зампред призвал Штаты понять, что Россию невозможно «поставить на колени». Дипломатические встречи и беседы гораздо важнее обид и попыток нанести стратегическое поражение.
Напомним, что главы двух держав впервые побеседовали по телефону 12 февраля. Вскоре Трамп сделал серию громких заявлений. Например, он усомнился в шансах Киева вернуть освобождённые территории, а также поддержал отказ Украины от вступления в НАТО. Позже республиканец заявил, якобы Путин против быстрого завершения конфликта.
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