«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 внезапно «заговорила» в день первого контакта Путина и Трампа

Так называемая «радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь «проснулась» после продолжительного затишья и передала сразу 25 сообщений 12 февраля. Об этом сообщили фанаты знаменитой «жужжалки» в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Первым сообщением было слово «синопсис», которое нарушило фоновый гул в 9:09 мск. Далее в эфире прозвучали шифры «одоферт», «бульвар», «плагиат», «огрубение», «дитя», «сучение», «волкокран», «премистый», «пискливость», «спидократ», «утка», «реянье» и другие. Последняя передача в виде слова «брахмапутра» зафиксирована в 17:15.

Напомним, что в обычное время в эфире УВБ-76 транслируется монотонное жужжание, за которое станция и получила прозвище «жужжалка». В прошлый раз столь большое количество сообщений транслировалось там в декабре 2024 года. Многие считают, якобы радио используется военными для передачи зашифрованных команд и распоряжений. Однако некоторые сомневаются в этой теории.